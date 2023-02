Open Day passaporti: Sabato 11/02 apertura straordinaria uffici

Per soddisfare le numerose richieste dell’utenza, gli Uffici Passaporti della Questura e dei Commissariati Distaccati P.S. di Martina Franca, Grottaglie e Manduria hanno predisposto, per sabato 11 febbraio, una giornata di apertura straordinaria con le seguenti modalità:

• Ufficio Passaporti della Questura

orario mattutino: 09.00/13.00

orario pomeridiano: 15.00/19.00

• Ufficio Passaporti dei Commissariati :

orario mattutino: 09.00/13.00

Pertanto i cittadini che necessitano del passaporto per recarsi all’estero con tempistiche non compatibili con le date di prenotazione on line sull’agenda elettronica dell’Ufficio Passaporti, potranno presentarsi all’ “Open Day” e, ricorrendone i presupposti, ottenerne il rilascio in giornata, salvo non risultino necessari ulteriori accertamenti.

Compatibilmente con i tempi di lavorazione, verrà assicurato il rilascio a vista di un numero massimo di 120 passaporti presso la Questura e di 20 per ogni Commissariato distaccato.

Si rammenta che, per la definizione della pratica, sarà indispensabile portare al seguito tutta la documentazione necessaria al rilascio del passaporto (ricevuta del pagamento, contrassegno amministrativo, foto, modulistica ecc…), così come indicato nelle pagine web della Polizia di Stato all’indirizzo “www.poliziadistato.it – sezione passaporti”.

Condividi su...



Linkedin

email