Onofrio Padovano lascia Brindisi: sarà viceprefetto vicario ad Avellino

Onofrio Vito Padovano lascia la Prefettura di Brindisi per assumere l’incarico di viceprefetto vicario ad Avellino.

Nato a Monopoli il 16 gennaio 1978, vanta due esperienze nella Prefettura brindisina: nella prima, dal 2012 al 2018, ha ricoperto il ruolo di vice capo di gabinetto. Nella seconda, iniziata il 19 dicembre 2022 dopo un incarico a Bergamo come dirigente dell’Immigrazione e della Protezione Civile, Padovano ha ricoperto il ruolo di capo di gabinetto subentrando a Maria Antonietta Oliveri.

L’ASL di Brindisi, attraverso una nota ufficiale a firma del direttore generale Maurizio De Nuccio, ha voluto ringraziarlo pubblicamente per la collaborazione sempre attenta e costruttiva. “Il dott. Padovano è stato per noi un interlocutore costante e affidabile, soprattutto nei momenti più delicati e nelle emergenze. La sua capacità di mediazione è stata un valore aggiunto per tutta la comunità”, si legge nel messaggio della dirigenza sanitaria.

Anche da parte di Antenna Sud, un ringraziamento a Onofrio Padovano per il lavoro svolto nei suoi due passaggi a Brindisi e un augurio per il nuovo incarico.

