Ondata di furti nei campi: Confagricoltura Bari-Bat lancia l’allarme

Una serie di furti ai danni di agricoltori del sud-est barese, registrati negli ultimi giorni, riporta al centro l’urgenza di un presidio costante delle campagne. Confagricoltura Bari-Bat considera indispensabile l’avvio di un confronto in Prefettura per coordinare le attività di prevenzione e contrasto di tali episodi.

Parallelamente, nel medesimo territorio, le attività di vigilanza portate avanti dalle forze dell’ordine e dal Nucleo Ispettorato del Lavoro dei carabinieri hanno fatto emergere diverse irregolarità in alcune aziende agricole, in una fase cruciale per la raccolta dell’uva e per la semina degli ortaggi. Sono state elevate sanzioni per mancato rispetto delle norme sulla sicurezza e sulle condizioni dei lavoratori.

In questo contesto, Confagricoltura Bari-Bat lancia un appello alle istituzioni chiedendo la convocazione di un tavolo tecnico dedicato alla revisione condivisa del Testo Unico sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, con l’obiettivo di introdurre regole realmente applicabili al comparto agricolo.

Siamo pienamente consapevoli dell’assoluta necessità di garantire la sicurezza dei lavoratori nei campi e sui luoghi di lavoro – spiega Massimiliano Del Core -, ma servono strumenti normativi concreti e praticabili, non un quadro regolatorio pensato per altri settori e poi calato forzatamente su quello agricolo. Il nostro lavoro è condizionato da fattori climatici variabili e da esigenze improvvise di manodopera, elementi che richiedono un approccio diverso rispetto a quello previsto per industria o edilizia

Secondo l’organizzazione, l’attuale normativa produce una mole di adempimenti difficilmente sostenibili, anche per le aziende più strutturate. Non mettiamo in discussione l’attenzione per la sicurezza del lavoro – aggiunge Del Core – i nostri imprenditori sono sensibili e rispettosi delle regole, ma non serve una caccia alle streghe. Alcune imprese segnalano controlli con toni inquisitori e difficoltà interpretative delle stesse norme anche da parte degli organi ispettivi. Questo genera incertezza organizzativa, pressioni immotivate e ulteriore burocrazia

Confagricoltura Bari-Bat ribadisce quindi la necessità di un confronto urgente con la Regione Puglia e con le autorità competenti, per costruire un modello di sicurezza partecipato, che sappia coniugare tutela dei lavoratori e competitività delle imprese agricole.

