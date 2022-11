Condividi su...

Linkedin Whatsapp email

Foggia – Ancora sangue, ancora un omicidio di mafia nel foggiano. È stato ucciso nel giorno del suo compleanno con almeno 14 colpi d’arma da fuoco che non gli hanno dato scampo, Agostino Corvino, pregiudicato e venditore ambulante di frutta e verdura, in un agguato avvenuto la sera del 3 novembre verso le 21 in viale Giotto.

Antonella D'Avola Ogni parola ha conseguenze. Ogni silenzio anche. Non conosco altro modo per svolgere la mia professione se non con rispetto, serietà e responsabilità. See author's posts