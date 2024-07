Omicidio Tupputi: chiesto ergastolo per Pasquale Rutigliano

Il pubblico ministero di Trani, Marcello Catalano, ha chiesto di condannare all’ergastolo con isolamento diurno, Pasquale Rutigliano, l’uomo di 33 anni considerato il presunto autore dell’omicidio di Giuseppe Tupputi, il barista 43enne ucciso l’11 aprile del 2022 nel suo bar, il Morrison’s revolution, di via Rionero, a Barletta. L’imputato è accusato di omicidio volontario, porto abusivo di arma da fuoco e violazione della sorveglianza speciale. Nell’udienza di oggi, dinanzi alla Corte di assise di Trani, il pm ha ricostruito, nella requisitoria durata quasi quattro ore, i momenti dell’omicidio del barista assassinato a colpi di pistola. I proiettili lo raggiunsero alla testa e al torace dopo una breve discussione per futili motivi con il presunto killer. Nel corso del dibattimento, ci sono state anche le discussioni delle parti offese. La prossima udienza è fissata per il prossimo 4 settembre quando discuterà la difesa del 33enne e, con ogni probabilità, sarà emessa la sentenza.

