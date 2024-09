Omicidio Stasi, la mamma di Paolo: “Fumavamo spinelli insieme”

BRINDISI – Si torna in tribunale, con il processo sull’omicidio di Paolo Stasi. In aula, la testimonianza della mamma del 19enne, ucciso nel novembre del 2022. La donna è imputata per lo spaccio di droga che fece da sfondo al delitto. Davanti alla Corte d’assise, l’ammissione: “Io e Paolo fumavamo spinelli insieme”

