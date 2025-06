Omicidio Racale: “Non l’ho salutata, mi ha rimproverato e l’ho uccisa”

Filippo Manni, 21 anni, confessa l’omicidio della madre, Teresa Sommario: “L’ho pensato tante volte, stavolta l’ho fatto”

Ha confessato di aver ucciso la madre, Teresa Sommario, 52 anni, colpendola con un’ascia dopo essere stato rimproverato per essere entrato in casa senza salutare. Per il 21enne Filippo Manni, originario di Racale, al termine dell’interrogatorio, la pm Simona Rizzo ha emesso un decreto di fermo.

“A un certo punto mi si è spento tutto. Sono salito al piano di sopra, ho preso l’ascia e l’ho uccisa. Altre volte per scherzo l’ho pensato dicendoglielo e oggi l’ho fatto”, ha raccontato durante l’interrogatorio davanti al magistrato e al suo legale, l’avvocato Francesco Fasano, senza, secondo quanto emerso, mostrare particolari segni di emotività o ravvedimento.

Il giovane è stato trasferito in carcere in attesa della convalida del fermo da parte del gip. È stato inoltre disposto un elevato livello di vigilanza nei suoi confronti. L’autopsia sul corpo della donna è stata fissata per venerdì 20 giugno e sarà eseguita dal medico legale Alberto Tortorella.

Da amici e conoscenti, Filippo Manni viene descritto riservato e mite. Amante della musica (suona la chitarra) recentemente aveva confidato l’intenzione di lasciare la facoltà di Economia alla Sapienza di Roma per iscriversi al Conservatorio.

