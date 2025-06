Omicidio Racale, il sindaco: “Tragedia che nasce dal nulla”

Madre uccisa dal figlio con un’accetta, Antonio Salsetti: “Siamo sconvolti. Conosco Filippo, è un ragazzo come tanti, nessuna avvisaglia”

Un omicidio efferato ha sconvolto la comunità di Racale, nel basso Salento, nel primo pomeriggio di martedì 17 giugno. Teresa Sommario, 54 anni, è stata uccisa a colpi d’accetta alla testa nella sua abitazione di via Toscana. A colpirla, secondo le prime ricostruzioni, sarebbe stato il figlio Filippo Manni, 21 anni, arrestato poco dopo dai carabinieri.

Il giovane, studente universitario a Roma, era tornato in paese in occasione della festa patronale. Dopo l’aggressione, ha abbandonato l’arma del delitto e ha tentato la fuga a piedi, ma è stato intercettato e bloccato lungo la strada per Torre Suda. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della Compagnia di Casarano, i sanitari del 118 e la Polizia di Stato. Alcuni vicini, allarmati dalle urla provenienti dalla casa, avevano già avvisato i soccorsi.

A lanciare l’allarme sarebbe stato anche uno dei fratelli di Filippo, presente in casa al momento della tragedia. La scena è stata descritta come drammatica.

Particolarmente colpito Antonio Salsetti, sindaco di Racale: “È una tragedia che non ha una spiegazione. Non ha un motivo, nasce dal nulla. Conosco la famiglia da tantissimi anni. È un momento duro. Faccio fatica a pensare a quanto sia accaduto. Non c’era alcuna avvisaglia. Sono sconcertato e senza parole”.

Il primo cittadino ha poi aggiunto: “Parliamo di un ragazzo come tanti, senza alcun problema. È un giovane universitario, studiava a Roma, da dove era tornato poco fa”.

Filippo Manni è figlio di Daniele Manni, assessore all’urbanistica del Comune di Racale. L’intera cittadina, poco più di 10.000 abitanti, è profondamente scossa per quanto accaduto in una tranquilla zona residenziale. Le indagini sono coordinate dalla Procura di Lecce, che nelle prossime ore disporrà l’interrogatorio di garanzia.

Secondo i primi accertamenti, il gesto sarebbe maturato nell’ambito di un contesto familiare segnato da tensioni e dissidi interni. Gli investigatori stanno raccogliendo elementi utili a chiarire dinamiche e motivazioni.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author