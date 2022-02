FOGGIA- È stato trovato a passeggiare per le strade nella città di Foggia un marocchino con un mandato di arresto europeo, accusato di omicidio per aver assassinato un professore universitario in Spagna: il 34enne è stato arrestato dagli agenti della squadra mobile di Foggia.

L’uomo, di origini marocchine, è stato riconosciuto dagli agenti per strada ed è stato fermato e arrestato grazie alla collaborazione col Servizio Cooperazione Internazionale di Polizia. Sul 34nne pendeva un mandato di arresto Europeo ritenuto gravemente indiziato di aver ucciso un professore universitario spagnolo presso la sua abitazione di Logroño a febbraio del 2020.

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti spagnoli, nel 2018 l’amante del presunto assassino avrebbe sedotto il professore spagnolo al fine di sottrargli la somma di 54mila euro e sarebbe poi scappata a Madrid.

Le indagini, corroborate dall’analisi del traffico telefonico delle utenze cellulari dell’assassino e della sua amante, hanno consentito di raccogliere gravi indizi di colpevolezza a carico del soggetto tratto in arresto, il quale avrebbe ucciso il professore al fine di impedire a costui di testimoniare nel processo per truffa a carico della sua amante.