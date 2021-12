FOGGIA- Sono cinque i sospettati per l’omicidio di Pietro Russo, il 32enne foggiano freddato nella serata di ieri, 28 dicembre, intorno alle 8.30 da colpi d’arma da fuoco all’ingresso della sua abitazione in via Lucera.

Le indagini avviate dai carabinieri del nucleo Investigativo di Foggia sono proseguite tutta la notte: al vaglio degli investigatori le immagini del sistema di videosorveglianza di via Lucera, il luogo dell’omicidio, la vita personale della vittima con precedenti in materia di reati contro il patrimonio e gli stub (esame sulle tracce di polvere da spero su corpo e vestiti) effettuati sulle cinque persone sospettate. Come cinque sono i bossoli di una calibro 9 trovati sulla scena del delitto.

La cerchia dei sospettati, dunque, si stringe e al momento, i carabinieri, escludono la pista della criminalità organizzata foggiana. Al pm Vincenzo Bafundi che coordina l’attività d’indagine della Procura di Foggia resta anche da chiarire se Pietro Russo abbia aperto la porta di casa proprio al suo assassino.