Omicidio Petrachi: al via processo di revisione per Giovanni Camassa

CATANZARO – È iniziato, nella mattinata di lunedì 27 gennaio, nella Corte d’Appello di Catanzaro, il processo di revisione a carico di Giovanni Camassa, 57 anni, l’agricoltore salentino condannato all’ergastolo per l’omicidio di Angela Petrachi, giovane madre di Melendugno (Lecce).

Camassa, assolto in primo grado, è stato condannato in via definitiva nel febbraio 2014 per omicidio aggravato, violenza sessuale e vilipendio di cadavere. Angela Petrachi, 31 anni e madre di due figli, scomparve il 26 ottobre 2002 e il suo corpo fu ritrovato il successivo 8 novembre in un boschetto di Borgagne, seviziata e uccisa.

Durante l’udienza odierna, il presidente della Corte d’Appello, Giancarlo Bianchi, ha disposto per il 17 febbraio l’audizione del professor Adriano Tagliabracci, consulente della difesa, il quale ha utilizzato un software innovativo per isolare una traccia genetica sulle calze di nylon della vittima. La traccia, seppur minima, è riconducibile a un uomo che in passato aveva avuto una relazione con Angela Petrachi e che continuava a frequentarla.

L’avvocato della parte civile, in rappresentanza dei figli della vittima, ha richiesto una perizia per verificare la rilevanza probatoria delle analisi effettuate dal consulente. Camassa ha assistito al processo da remoto, collegato dal carcere di Lecce, dove sta scontando la pena.

