FRANCAVILLA FONTANA – È in programma per domani mattina il secondo interrogatorio di garanzia del 18enne di Francavilla Fontana accusato dell’omicidio di Paolo Stasi, atteso davanti al Gip del Tribunale dei minorenni di Lecce Paola Liaci. Questa mattina, davanti al giudice per le indagini preliminari Vittorio Testi, gli altri tre indagati nell’inchiesta accusati di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Hanno risposto al giudice, negando il loro coinvolgimento nell’attività di spaccio, le due ragazze, fidanzate di Luigi e Cristian. È rimasto in silenzio, invece, l’altro giovane indagato.

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp