FRANCAVILLA FONTANA – C’erano anche i genitori e la sorella di Paolo Stasi alla marcia della legalità organizzata dalle associazioni giovanili in risposta all’omicidio del 19enne ucciso lo scorso mercoledì in via Occhi Bianchi. Nella Città degli Imperiali, però, sembra persistere una frattura sociale e generazionale.