Omicidio Paolo Stasi, ergastolo per Candita. Assolta mamma Nunzia

BRINDISI – Ergastolo per Cosimo Candita, giudicato colpevole del concorso in omicidio volontario di Paolo Stasi, 19enne di Francavilla Fontana ucciso il 9 novembre del 2022 dall’allora minore Luigi Borracino. Assolta, invece, mamma Nunzia, ovvero Annunziata D’Errico, madre della vittima. Si chiude così il processo in Corte D’Assise sul delitto di via Occhibianchi.

La sentenza è stata letta dal presidente Maurizio Saso dopo quasi sei ore di camera di consiglio. Accolte dunque appieno le richieste del pm Giuseppe De Nozza.

***NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO***

