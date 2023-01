BARLETTA – La nuova udienza per il processo relativo al caso Michele Cilli si terrà lunedì 16 gennaio. Nell’anniversario della scomparsa del 24enne di Barletta, il Tribunale di Trani si esprimerà sulla perizia che verrà effettuata sugli occhiali da vista ritenuti appartenenti al giovane e ritrovati in località Fiumara, nella zona nord della città.

All’inizio della prossima settimana, dunque, la nuova udienza prevederà il giuramento del perito nominato dal GUP. Lo step precedente, quello dello scorso 22 dicembre, ha posto sotto i riflettori le integrazioni probatorie della Procura, considerate però tardive ed inutilizzabili ai fini del processo. Gli imputati, i 34enni Dario Sarcina e Cosimo Damiano Borraccino, sono accusati di omicidio e soppressione di cadavere. A difendere il primo sono gli avvocati Francesco Di Marzio e Renato Borzone, a difesa del secondo c’è l’avvocato Nicola Mastropasqua.

Il corpo di Michele Cilli, nonostante le ricerche condotte in diverse zone della città, non è stato ancora ritrovato. Il 24enne di Barletta è scomparso nella notte tra il 15 e il 16 gennaio dello scorso anno. La famiglia, assistita dall’avvocato Michele Cocchiarole e dal criminologo Gianni Spoletti, non smette di cercarlo e segue di pari passo le vicende legali partite ad inizio dicembre.

Condividi su...

Linkedin email