Omicidio Legrottaglie, RIS esaminerà mani e abiti di Giannattasio

Lo stub, test che rileva tracce di polvere da sparo su mani e indumenti, potrebbe diventare l’elemento decisivo per chiarire il ruolo di Camillo Giannattasio nell’omicidio di Carlo Legrottaglie, brigadiere dei carabinieri, ucciso lo scorso 12 giugno a Francavilla Fontana.

Il pubblico ministero Francesco Ciardo ha disposto accertamenti irripetibili, affidati ai tecnici del RIS di Roma, che dovranno stabilire se Giannattasio, oggi in carcere, abbia effettivamente premuto il grilletto.

Secondo la ricostruzione iniziale, a sparare sarebbe stato Michele Mastropietro, morto nello scontro a fuoco, ma i sospetti sul coinvolgimento diretto di Giannattasio restano forti. Nei giorni immediatamente dopo l’omicidio di Legrottaglie, lo stesso Giannattasio, tramite il difensore Luigi Danucci, aveva chiesto di essere sottoposto al test dello stub per dimostrare la sua estraneità all’uso delle armi. Richiesta respinta inizialmente, ma ora riconsiderata.

In prima battuta, Giannattasio era stato arrestato per detenzione di armi, ma pochi giorni dopo la Procura di Brindisi ha emesso una seconda ordinanza per concorso nell’omicidio di Legrottaglie e tentato omicidio di due agenti del commissariato di Grottaglie: l’ispettore Ivan Lupoli e il sovrintendente Giuseppe Cavallo, ora indagati per eccesso colposo nell’uso delle armi.

Durante gli interrogatori di garanzia, il 57enne Giannattasio, incensurato prima del conflitto a fuoco del 12 giugno, si è avvalso della facoltà di non rispondere, ma ora saranno le analisi del RIS di Roma a parlare. Gli esiti del test potrebbero fornire elementi centrali per accertare il suo eventuale ruolo diretto nell’omicidio del brigadiere Legrottaglie.

