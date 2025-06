Omicidio Legrottaglie, Piantedosi propone medaglia al valor civile per due agenti

Il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi ha annunciato la proposta di conferire una medaglia al valor civile a due agenti della Polizia di Stato di Taranto, intervenuti lo scorso 12 giugno nell’operazione che ha portato alla cattura dei responsabili dell’omicidio del brigadiere Carlo Legrottaglie. Si tratta del vice ispettore Ivan Lupoli e del sovrintendente Giuseppe Cavallo, ricevuti al Viminale dallo stesso ministro e dal capo della Polizia Vittorio Pisani.

Piantedosi: “Coraggio, professionalità e senso del dovere”

«Ho voluto esprimere loro personalmente la mia sincera gratitudine e l’apprezzamento per il coraggio, la professionalità e la determinazione dimostrate, anche a rischio della propria incolumità», ha dichiarato Piantedosi, sottolineando come l’operato dei due agenti rifletta «i valori più alti che ispirano quotidianamente le donne e gli uomini delle nostre forze di polizia».

Un intervento finito anche sotto inchiesta

Nel corso dell’operazione, avvenuta a Taranto lo scorso 12 giugno, uno dei due rapinatori è rimasto ucciso. Per questo motivo i due agenti sono attualmente indagati per omicidio colposo, come previsto dalla prassi giudiziaria in casi simili. Tuttavia, per il Viminale, ciò non mette in discussione il valore del gesto compiuto nel garantire giustizia e sicurezza.

“Il loro gesto non sarà dimenticato”

«Seppur nulla potrà alleviare il dolore per la tragica morte del militare – ha proseguito Piantedosi – quanto fatto da Ivan e Giuseppe non verrà dimenticato. Il loro gesto sarà d’esempio per tutti coloro che, ogni giorno, non arretrano di fronte al dovere». Il conferimento della medaglia al valor civile vuole essere non solo un riconoscimento personale, ma anche un simbolo di impegno per la sicurezza collettiva.

