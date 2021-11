BARLETTA – Un melograno per ricordare Claudio Lasala. La piantumazione di un albero al Cagi di Barletta diventa il simbolo per commemorare il 24enne accoltellato venti giorni fa nel centro storico cittadino. Il centro di studi in piazza 13 febbraio ha ospitato l’iniziativa alla presenza dei familiari di Claudio e del commissario prefettizio Francesco Alecci.

La cerimonia di commemorazione si è tenuta a circa 50 metri dal punto in cui Claudio Lasala ha ricevuto i primi soccorsi, dove l’altarino in sua memoria è ancora frequentato da tanti barlettani. La cittadinanza non ha dimenticato e non ha superato il dolore per la morte del 24enne, aspirante membro della Guardia di Finanza. Con la piantumazione del melograno, Barletta ricorda di essere contro la violenza e a favore di tanti esempi positivi ancora percorribili dalla comunità.