BARLETTA – Quasi un anno dall’omicidio di Claudio Lasala. Barletta si mobilita per ricordare il 24enne ucciso nella notte tra il 29 e il 30 ottobre 2021 da una coltellata inferta nel centro storico cittadino, al termine di una colluttazione per un cocktail non offerto dalla vittima in un locale nei pressi della Cattedrale.

I familiari e gli amici di Claudio, con il sostegno dei residenti, organizzeranno una fiaccolata commemorativa che si svolgerà sabato 29 ottobre, nel giorno del primo anniversario della morte, partendo da Palazzo di Città. Il corteo si avvierà alle 21 e attraverserà le vie principali del centro storico di Barletta, arrivando fino al Castello Svevo in via Carlo V d’Asburgo, a pochi passi dal luogo in cui il 24enne fu soccorso dai passanti e dal 118.

L’iniziativa riprende la fiaccolata che si era già svolta lo scorso anno, pochi giorni dopo il delitto, per evidenziare la presenza di una micro-criminalità sempre più forte nei meandri della movida cittadina.

Attesa, nel frattempo, per gli sviluppi legati ad Ilyas Abid e Michele Dibenedetto. Il primo, 18enne all’epoca dei fatti, è ritenuto l’esecutore materiale dell’omicidio. Il secondo, oggi 21enne, è il giovane con cui Claudio Lasala ebbe il diverbio nel bar del centro storico e la successiva colluttazione che portò all’accoltellamento. Entrambi sono accusati di omicidio volontario, aggravato da futili motivi e rischiano l’ergastolo. L’udienza preliminare del 10 ottobre ha fatto maturare il rinvio a giudizio per entrambi, con la conferma dell’accusa a loro carico.