Omicidio Irene Margherito: chiesto il processo per il cognato, a marzo udienza preliminare

Richiesta di rinvio a giudizio da parte del pm Paola Palumbo della procura di Brindisi e udienza preliminare (fissata il 18 marzo davanti al gup simone orazio) dopo la chiusura delle indagini preliminari sull’omicidio di Irene Margherito, 47enne raggiunta da un colpo di pistola alla testa il 26 maggio scorso sulla complanare della Statale 7. L’imputato- arrestato in flagranza dagli agenti del commissariato di Mesagne- è il cognato della donna, il 56enne Adamo Sardella. L’uomo, che si trova in carcere, dovrà difendersi dalle accuse di omicidio volontario aggravato da futili motivi ma anche di porto abusivo di arma da fuoco e tentato omicidio ai danni del compagno di Irene Margherito, che – secondo l’ipotesi di reato- all’epoca dei fatti non rimase ferito solo grazie all’inceppamento della calibro 7,65 usata per colpire. Alla base della tragedia, secondo la ricostruzione degli investigatori, attriti familiari datati nel tempo e rimasti irrisolti fino al giorno dell’incontro nei pressi della Cittadella della Ricerca – avvenuto in presenza di alcuni parenti – tra Adamo Sardella, Irene Margherito e il suo compagno (il marito della donna – fratello di sardella- era morto circa dieci anni fa). Quel 26 maggio 2024 Irene Esposito, gravemente ferita alla testa, fu trasportata all’ospedale perrino dove morì il giorno seguente.

