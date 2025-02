Omicidio Galatone, Loiola resta in carcere: “Gravi indizi di colpevolezza”

Il giudice per le indagini preliminari di Lecce, Tea Verderosa, ha disposto la custodia cautelare in carcere per Cosimo Loiola, 45 anni, di Galatone, accusato dell’omicidio del vicino di podere Sebastiano Danieli, 66 anni. L’uomo era stato trovato morto nel pomeriggio di martedì 11 febbraio nel suo terreno con una profonda ferita alla testa. Durante l’interrogatorio di convalida del fermo, Loiola si è avvalso della facoltà di non rispondere. Secondo il gip, a suo carico emergono gravi indizi di colpevolezza, oltre a una pericolosità sociale elevata. A inchiodarlo sarebbero le immagini di alcune telecamere di sorveglianza che lo riprendono mentre colpisce ripetutamente la vittima.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author