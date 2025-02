Omicidio Galatone, il sindaco: “Comunità sotto shock”

GALATONE- Qualcuno ha lasciato un mazzo di fiori dove è stato ritrovato il corpo senza vita di Sebastiano Danieli, il 64enne pensionato di Galatone ucciso con due colpi alle spalle martedì mattina nel suo podere alla periferia della città.

In carcere per gravi indizi di colpevolezza del suo omicidio c’è Cosimo Loiola, 45enne, anche lui di Galatone e proprietario dell’ appezzamento di terreno confinante con quello della vittima. Un muretto a secco separa i due terreni, alle spalle della Chiesa della Madonna delle Grazie. Su Loiola si sono concentrati subito i primi sospetti degli investigatori indirizzati a lui proprio dai parenti di Sebastiano Danieli.

Da tempo le liti tra i due per questioni di confini erano pesanti. Il pensionato è stato colpito due volte, prima alla spalla, poi alla nuca, quello mortale. Durante la perquisizione im casa di Loiola, che comunque non ha ammesso nulla durante l’interrogatorio, è stata trovata un’ascia in ferro, considerata l’arma del delitto. E c’è un’intera comunità sotto shock. Danieli era conosciuto da tutti per il suo grande amore per il clarinetto

