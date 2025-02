Omicidio Galatone, Cosimo Loiola sarà interrogato nel carcere di Lecce

Si terrà alle 9.30 di giovedì 13 febbraio l’interrogatorio di convalida del fermo per Cosimo Loiola, il 45enne di Galatone (Lecce) accusato dell’omicidio di Sebastiano Danieli, 66 anni, suo vicino di podere. Danieli è stato trovato morto ieri nel suo appezzamento di terra con una profonda ferita alla testa.

L’interrogatorio si svolgerà nel carcere di Borgo San Nicola davanti al gip Tea Verderosa. Loiola, arrestato la scorsa notte, non ha confessato il delitto e durante il primo interrogatorio è rimasto in silenzio, apparendo disorientato. Secondo il suo legale, non avrebbe piena consapevolezza dei fatti contestati.

Intanto, il gip ha fissato per il 14 febbraio l’autopsia sul corpo della vittima, che sarebbe stata uccisa con almeno tre colpi sferrati con un’ascia di ferro.

