Omicidio Franca Marasco 2 anni dopo: “Non fu rapina, ma delitto mascherato”

La famiglia, tramite l’avvocato Giulio Treggiari, contesta la versione ufficiale e invoca verità e giustizia in tribunale

Ricorre oggi il secondo anniversario della morte di Franca Marasco, la tabaccaia di 72 anni uccisa il 28 agosto 2023 nella sua attività di via Marchese De Rosa a Foggia. Quella mattina, secondo la ricostruzione iniziale, un uomo entrò nel locale e la aggredì con un coltello, portando via circa 70 euro e due telefoni cellulari. Il corpo fu trovato in una pozza di sangue da un cliente.

L’indagine portò in pochi giorni all’arresto del bracciante marocchino Redouane Moslli, che confessò il delitto dichiarando di non aver avuto intenzione di uccidere. L’uomo è ora sotto processo davanti alla Corte d’Assise di Foggia.

Nel corso delle udienze, sono emersi particolari che hanno alimentato i dubbi dei familiari. Il medico legale Luigi Cipolloni ha riferito che la vittima fu colpita più volte, anche dopo essere caduta a terra, mentre tentava disperatamente di difendersi. Quattro le coltellate letali, inferte con modalità particolarmente violente.

Ulteriori elementi sono stati sottolineati dall’avvocato Giulio Treggiari, che rappresenta la famiglia Marasco: “Crediamo non si sia trattato di una rapina finita male, ma di un omicidio mascherato da rapina”, ha dichiarato ai microfoni di Antenna Sud. L’avvocato ha ricordato come all’interno dell’esercizio commerciale furono lasciati oltre 2.000 euro, biglietti “gratta e vinci” e monete, mentre venne portata via solo una somma irrisoria. Un dettaglio che, per i parenti, smentirebbe l’ipotesi della rapina e farebbe pensare a un disegno più complesso.

La vicenda resta quindi avvolta da interrogativi e sospetti. Due anni dopo, la comunità foggiana ricorda Franca Marasco con dolore, mentre la famiglia chiede verità e giustizia, determinata a fare luce su ogni aspetto di quella tragica giornata.

