FOGGIA – “Ieri ennesimo omicidio, in una serata di luglio, in una zona abitata nella città di Foggia. Intanto la Ministra Lamorgese, per altri impegni, oggi non sarà a Bari per un consiglio regionale monotematico sulla nostra provincia, che verrà rimandato, secondo le sue disponibilità”. Lo scrive l’assessora regionale al welfare, la foggiana Rosa Barone, che interviene sull’escalation criminale che si sta registrando negli ultimi mesi nel Capoluogo dauno. “Credo – aggiunge Barone – che la misura sia colma, perché lo Stato possa finalmente trattare questo lembo di terra come merita, dando le risposte che si attendono da anni. Siamo abbandonati”. Secondo la Barone “una provincia grande e così problematica, con sacche di criminalità evidenti, con un solo tribunale, a cui Roma deve delle risposte serie e veloci. Se la situazione è emergenziale, si devono dare risposte emergenziali!”, conclude.