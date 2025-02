Omicidio del pensionato a Galatone: c’è un fermo dei Carabinieri

GALATONE – Si chiama Cosimo Loiola il 45enne per cui il pm Maria Rosaria Petraiolo ha disposto il fermo nell’ambito delle indagini per l’omicidio di Sebastiano Danieli, 64enne di Galatone trovato morto nel suo appezzamento agricolo.

La vittima, pensionatosi dopo anni di lavoro in un mobilificio, era uscito di casa martedì mattina verso le 9.30 per andare a concimare i suoi alberi ma è stato trovato morto, con la faccia riversa a terra, da un automobilista di passaggio verso le 13. Le indagini si sono subito indirizzate verso Loiola, proprietario del terreno confinante, con il quale da tempo i dissidi legati a divergenze sui confini erano pesanti. I parenti lo hanno raccontato subito ai carabinieri. Loiola è stato interrogato per tutta la notte e non ha confessato ma la perquisizione domiciliare ha permesso di ritrovare un’ascia in ferro che, presumibilmente, è l’arma del delitto. Da qui, la decisione del pm. Le indagini coordinate dalla Procura di Lecce sono state effettuate dai Carabinieri della compagnia di Gallipoli, diretti dal Capitano Monti. Nella foto in evidenza la vittima Sebastiano Danieli.

