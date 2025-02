Omicidio Carvone, Giuseppe Ferrarese condannato all’ergastolo

BRINDISI – La Corte d’Assise di Brindisi ha condannato all’ergastolo il 28enne Giuseppe Ferrarese per l’omicidio aggravato dai futili motivi e dall’aver agito per agevolare la Scu, di Giampiero Carvone, ucciso a 19 anni sotto la sua abitazione, tra il 9 e il 10 settembre 2019.Tre anni e mezzo di reclusione per Orlando Carella, accusato di aver minacciato la testimone chiave del processo.

La sentenza è stata pronunciata dal presidente della Corte d’Assise Maurizio Saso dopo sei ore ore di camera di Consiglio.

Ferrarese è stato condannato a risarcire le parti civili con una provvisionale di 100 mila euro ciascuno ed è stato interdetto in perpetuo dai pubblici uffici.

Le motivazioni saranno depositate entro novanta giorni.

