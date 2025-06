Omicidio Legrottaglie, le drammatiche fasi della cattura dei due fuggitivi

Più volte i due poliziotti dei falchi della squadra mobile hanno intimato a Michele Mastropietro di fermarsi e altrettante il pregiudicato di Carosino, che poco prima aveva ammazzato a sangue freddo il brigadiere dei carabinieri, ha continuato a sparare durante la fuga: è quanto emerge dall’ordinanza con cui il gip di Taranto, Francesco Maccagnano, ha convalidato l’arresto di Camillo Giannattasio, il complice incensurato del killer. Il giudice ha anche contestualmente dichiarato la propria incompetenza territoriale, inviando il fascicolo a Brindisi, procura competente per il reato più grave, ossia l’omicidio del carabiniere.

Nella tragica mattinata di mercoledì, mentre ancora il cadavere del brigadiere era per terra e gli esperti della scientifica effettuavano i rilievi, si era scatenata una gigantesca caccia all’uomo nelle campagne alla ricerca degli assassini che erano fuggiti a piedi.

Secondo quanto contenuto nel provvedimento di convalida dell’arresto, a fornire indicazioni determinati per la cattura è stata una donna, avvicinata mentre lavorava in campagna dai due fuggitivi che gli hanno chiesto dell’acqua da bere e un passaggio con la sua auto. La donna, spaventata, ha rifiutato e poi ha avvisato un nipote che si è presentato al commissariato di Grottaglie raccontando l’accaduto.

Circoscritta la zona in cui i due erano diretti, quella di masseria “Le Monache”, i due sono stati individuati da un equipaggio dei “falchi”. Giannattasio, che era disarmato, si è subito arreso ed è stato preso in consegna da uno dei due agenti in moto sino all’arrivo di un’auto della polizia.

L’altro agente si è messo a inseguire Mastropietro tra campi di grano e tendoni di uva: inutile un primo colpo di pistola in aria esploso dall’agente per convincerlo a fermarsi. L’altro ha ricominciato a sparare. Sono stati minuti lunghissimi, in cui anche l’altro agente motociclista è corso a supporto del collega.

Nel corso di un ultimo, drammatico, conflitto a fuoco, Mastropietro si è accasciato ferito al petto. Gli agenti hanno cercato di tamponare la fuoriuscita di sangue in attesa dei soccorsi, ma all’arrivo del 118 l’uomo era già morto.

Tre agricoltori che stavano lavorando in zona hanno assistito a distanza a tutta la scena e ne sono testimoni. I due agenti, come da prassi, hanno consegnato le rispettive pistole d’ordinanza per il previsto iter giudiziario che li ha portati a essere iscritti nel registro degli indagati per omicidio colposo. La loro posizione dovrebbe essere archiviata dopo l’autopsia e gli esiti delle perizie balistiche.

