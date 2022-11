Condividi su...

Lecce- È in corso presso l’aula bunker l’ udienza conclusiva del processo a carico di Mecaj e Capone, accusati della rapina sfociata nell’omicidio di Giovanni Caramuscio, ex direttore di banca 69enne di Monteroni, avvenuto la sera dello scorso 16 luglio, vicino ad un bancomat di Lequile: è in corso l’esame degli imputati, ultimi testi della difesa ed a finire ci sarà la discussione del pubblico ministero con le richieste di pena. All’inizio della deposizione entrambi gli imputati hanno chiesto scusa alla famiglia del signor Caramuscio.

Aggiornamenti nel tg delle ore 13.00

Maria Teresa Carrozzo Maria Teresa Carrozzo si è laureata in Lettere presso l’Università di Lecce nel 1998. Specializzatasi nel 1999 in “Giornalismo di massa” presso l’Università Lum di Roma ed in “Comunicazione politica” presso la Luiss di Roma nel 2002, dopo diverse esperienze professionali a livello nazionale, oggi è capo redattore della provincia di Lecce del gruppo televisivo AntennaSud. See author's posts