Omicidio Barbone a Bitonto: venerdì l’autopsia sul 53enne

BITONTO – Sarà eseguita con ogni probabilità venerdì prossimo l’autopsia sul corpo di Arcangelo Barbone, l’uomo di 53 anni trovato senza vita intorno alle 13 di oggi a Bitonto, nel nord Barese.

Gli accertamenti autoptici, disposti dalla Procura di Bari, saranno affidati a Marica Marrone, dell’istituto di Medicina legale del Policlinico.

Il cadavere presenta una ferita alla testa che potrebbe essere stata provocata da una caduta accidentale anche se non si esclude che il 53enne possa essere stato colpito con un oggetto contundente. La bici trovata non lontano dal suo corpo è stata sequestrata.

Indagini sono in corso da parte della polizia che, al momento, non esclude alcuna ipotesi e sta ascoltando parenti e conoscenti del 53enne. La vittima, padre di due figli, faceva l’agricoltore ed è stata trovata riversa sull’asfalto dinanzi alla ditta per cui lavorava da qualche tempo, dai titolari che avrebbero provato a dare i primi soccorsi in attesa dell’arrivo del 118. Il personale medico però ha solo potuto constatarne il decesso.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author