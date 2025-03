Omicidio Argentina, litigio padre – figlio per auto sequestrata

FRANCAVILLA FONTANA – Non solo alcool e droga. Ci sarebbe un’auto sequestrata a Brindisi la scorsa settimana all’origine della discussione sfociata in tragedia in contrada Cicoria, a Francavilla, dove il 45enne Stefano Argentina è morto accoltellato, secondo, l’accusa, dall’anziano padre Angelo, ora ristretto in carcere.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author