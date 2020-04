Omicidio al Gran Ghetto, bracciante guineano resta in carcere

Condividi

E’ un connazionale della vittima ventenne Bah Algassimou, l’autore dell’omicidio commesso la notte del 22 aprile scorso nel Gran Ghetto di San Severo. Il giovane bracciante era stato colpito a sangue e trovato priva di vita con una profonda ferito da arma da taglio tra la gola e il petto. La vittima poco prima, aveva avuto un acceso diverbio con un altro extracomunitario, D.I. originario anch’egli della Guinea Equatoriale e coetaneo del deceduto, il quale dopo aver afferrato un grosso coltello aveva colpiva al torace Bah Algassimou dandosi alla fuga nelle campagne circostanti. L’uomo veniva localizzato dai carabinieri e bloccato a qualche chilometro di distanza dalla baraccopoli mentre cercava di far perdere le proprie tracce. Durante l’interrogatorio confermava le proprie responsabilità in relazione alla morte del connazionale. Nel corso dell’udienza il giudice ha convalidato il fermo e disposto la sua permanenza in carcere.