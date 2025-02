Omicidio a Galatone: 66enne ucciso a colpi di ascia, fermato il vicino di podere

La comunità di Galatone è sconvolta per l’omicidio di Sebastiano Danieli, 66 anni, trovato morto ieri nel suo appezzamento di terra con una profonda ferita alla testa. Le indagini hanno portato al fermo di un uomo di 45 anni, vicino di podere della vittima. Il movente sarebbe legato a dissidi sui confini terrieri. L’arma del delitto, un ascia, è stata rinvenuta nell’abitazione dell’uomo.

Il corpo di Danieli è stato scoperto da un automobilista di passaggio, che ha immediatamente allertato le autorità. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, il procuratore aggiunto Guglielmo Cataldi, il sostituto procuratore Rosaria Petrolo e il medico legale. Le prime ipotesi indicano che l’ omicidio sia avvenuto al culmine di una lite per questioni di confine tra terreni.

La notizia ha profondamente colpito la comunità locale, dove Danieli era molto conosciuto per la sua partecipazione alla banda musicale cittadina. Il sindaco di Galatone, Flavio Filoni, ha espresso il suo cordoglio: “ La nostra comunita è profondamente scossa da questa tragedia. Esprimo la mia massima fiducia nelle forze dell’ordine e nella magistratura che in queste ore stanno lavorando senza sosta per fare luce su questo terribile omicidio e assicurarne il responsabile alla giustizia.

Le indagini proseguono per chiarire tutti i dettagli della vicenda e confermare le responsabilità dell’indagato. Intanto in paese le voci si susseguono. Il presunto assassino è noto per essere una persona dai comportamenti violenti e disordinati. Seguito dal Cim avrebbe avuto comportamenti molesti in più occasioni anche con la vittima stessa. Viveva in una casa nel totale stato di degrado e durante la perquisizione proprio nell’abitazione è stata trovata la presunta arma del delitto. L’uomo è stato sottoposto a interrogatorio per tutta la notte presso il comando provinciale dei Carabinieri nella sede di Gallipoli e molte sarebbero le contraddizioni nelle quali sarebbe caduto durante la ricostruzione dei fatti.

