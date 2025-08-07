7 Agosto 2025

Antenna Sud

News

Omicidio a Foggia: donna di 46 anni uccisa a coltellate

Antonella D'Avola 7 Agosto 2025
centered image

La donna aveva denunciato l’ex compagno ed era sotto tutela codice rosso

Una donna di 46 anni, di origine marocchina e residente a Foggia, è stata uccisa a coltellate nella notte tra il 6 e il 7 agosto. Il corpo è stato ritrovato a breve distanza dalla sua abitazione, nel centro storico.

Secondo le prime ricostruzioni, la vittima aveva presentato denuncia nei confronti dell’ex compagno, anch’egli di nazionalità marocchina, ed era destinataria di misure di protezione previste dal codice rosso.

L’allarme è stato lanciato da alcuni residenti della zona, che intorno alla mezzanotte hanno udito le grida della donna mentre cercava di sfuggire all’aggressione. La corsa per salvarsi si è conclusa tragicamente a pochi metri dall’ingresso del suo appartamento, dove la donna viveva da sola.

La Polizia è intervenuta immediatamente sul posto e ha avviato le indagini per ricostruire la dinamica dei fatti. Gli inquirenti non escludono alcuna pista, ma i sospetti si concentrano sull’ex compagno, già noto alle forze dell’ordine. Gli accertamenti proseguono per chiarire se le misure di tutela siano state attuate e con quale efficacia.

Il caso riaccende l’attenzione sulla necessità di interventi tempestivi e concreti nei casi di violenza domestica, anche quando le vittime si affidano agli strumenti previsti dalla legge.

About Author

Antonella D'Avola

Sono una Giornalista Professionista. Per me ogni parola ha conseguenze, così come ogni silenzio. Non conosco altro modo per svolgere questa professione se non con rispetto, serietà e responsabilità. Valori ancor più necessari nel racconto quotidiano di una terra complessa quale la provincia di Foggia, che aspirando ad un riscatto sociale e culturale, non può prescindere da un’attività di cronaca seria, onesta e libera.

See author's posts

centered image

potrebbe interessarti anche

Regionali Puglia, Decaro verso il sì: PD e M5S spingono

6 Agosto 2025 Redazione

Incendio sul Gargano, danni ingenti ma nessuno in pericolo

6 Agosto 2025 Ilaria Delvino

Cerignola, frode alimentare con olio adulterato: sequestro da 6 milioni

6 Agosto 2025 Antonella Fazio

Regionali, Conte: “Decaro ha le carte in regola in Puglia”

6 Agosto 2025 Redazione

Emergenza idrica, Barone (M5S) al presidio con Tutolo a Foggia

5 Agosto 2025 Antonella D'Avola

San Severo, abbattute 58 Palme delle Canarie gravemente infestate da punteruolo rosso

5 Agosto 2025 Giovanni Sebastio

potrebbe interessarti anche

Fabrizio Marra nominato nuovo amministratore unico di Stp

7 Agosto 2025 Maria Teresa Carrozzo

Bisceglie, anziana truffata da un finto carabiniere: arrestato 21enne

7 Agosto 2025 Maria Fiorella

Omicidio a Foggia: donna di 46 anni uccisa a coltellate

7 Agosto 2025 Antonella D'Avola

Taranto, auto si ribalta alle porte della città: giovane ferito

7 Agosto 2025 Giovanni Sebastio