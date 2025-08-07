Omicidio a Foggia: donna di 46 anni uccisa a coltellate

La donna aveva denunciato l’ex compagno ed era sotto tutela codice rosso
Una donna di 46 anni, di origine marocchina e residente a Foggia, è stata uccisa a coltellate nella notte tra il 6 e il 7 agosto. Il corpo è stato ritrovato a breve distanza dalla sua abitazione, nel centro storico.
Secondo le prime ricostruzioni, la vittima aveva presentato denuncia nei confronti dell’ex compagno, anch’egli di nazionalità marocchina, ed era destinataria di misure di protezione previste dal codice rosso.
L’allarme è stato lanciato da alcuni residenti della zona, che intorno alla mezzanotte hanno udito le grida della donna mentre cercava di sfuggire all’aggressione. La corsa per salvarsi si è conclusa tragicamente a pochi metri dall’ingresso del suo appartamento, dove la donna viveva da sola.
La Polizia è intervenuta immediatamente sul posto e ha avviato le indagini per ricostruire la dinamica dei fatti. Gli inquirenti non escludono alcuna pista, ma i sospetti si concentrano sull’ex compagno, già noto alle forze dell’ordine. Gli accertamenti proseguono per chiarire se le misure di tutela siano state attuate e con quale efficacia.
Il caso riaccende l’attenzione sulla necessità di interventi tempestivi e concreti nei casi di violenza domestica, anche quando le vittime si affidano agli strumenti previsti dalla legge.
