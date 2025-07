Oltre il 40% degli operatori sanitari pugliesi ha subito aggressioni

“La Medicina del Lavoro” pubblica uno studio shock sugli ospedali della Puglia

Uno studio scientifico mette in evidenza una delle problematiche più gravi che affliggono il sistema sanitario pugliese: la violenza nei confronti degli operatori sanitari.

Pubblicata dalla rivista “La Medicina del Lavoro”, organo ufficiale della Società Italiana di Medicina del Lavoro, la ricerca ha coinvolto 3.242 dipendenti del sistema sanitario regionale, tra medici, infermieri, operatori socio-sanitari e altre figure professionali.

Condotto con il supporto del Dipartimento di Promozione della Salute della Regione Puglia, sotto la direzione di Vito Montanaro, lo studio nasce dalla volontà di affrontare in modo strutturato il crescente fenomeno delle aggressioni al personale sanitario, anche alla luce di episodi verificatisi nel territorio regionale. Il presidente Michele Emiliano, commentando i dati, ha espresso solidarietà agli operatori colpiti, sottolineando la necessità di una strategia di prevenzione fondata su collaborazione istituzionale e analisi dei fenomeni.

Lo studio, coordinato dal dottor Donato “Danny” Sivo attraverso il sistema SiRGISL, ha visto il contributo della Scuola di Specializzazione in Medicina del Lavoro dell’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”, diretta dal professor Luigi Vimercati, e il supporto della FNOMCeO guidata da Filippo Anelli.

Secondo i risultati, il 42% degli operatori ha subito violenza sul posto di lavoro, con un picco del 29% solo nell’ultimo anno. Le categorie più esposte sono medici (34,7%), infermieri (32,9%) e farmacisti ospedalieri (31,9%). Gli episodi avvengono prevalentemente in ospedale (91%), con particolare frequenza durante i turni notturni (35,1%).

Preoccupante anche la rilevanza della violenza fisica (12%) e delle molestie sessuali (3%). Un elemento emerso è il maggior rischio per chi ha meno di cinque anni di anzianità lavorativa (38,5%). Tra le vittime si segnala inoltre una maggiore incidenza tra chi si identifica con un genere non binario (39,5%).

Il 2,2% degli operatori ha riportato lesioni fisiche: il 49% di questi ha necessitato di un’assenza dal lavoro, nel 21% dei casi superiore a due settimane. Spesso, le aggressioni sono scatenate da frustrazioni legate a ritardi nei trattamenti, comunicazioni difficili o interazioni con pazienti psichiatrici.

Il dottor Sivo ha annunciato l’avvio dell’ORSEPS (Osservatorio Regionale sulla Sicurezza degli Esercenti le Professioni Sanitarie e Socio-sanitarie) come strumento permanente di governance e monitoraggio. Tra le misure in via di adozione: l’introduzione dell’infermiere di processo nei reparti a rischio e la formazione specifica del personale nella gestione di situazioni ad alta intensità emotiva.

Secondo il prof. Vimercati, le dinamiche comunicative e relazionali rappresentano un fattore critico nella prevenzione degli episodi di violenza. Le attività formative previste dovranno pertanto rafforzare la capacità degli operatori sanitari di gestire momenti difficili con i pazienti e i loro familiari.

I dati pugliesi si inseriscono in un contesto più ampio: secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità, un operatore sanitario su due subisce almeno un episodio di violenza durante la carriera. In Italia, l’INAIL ha registrato circa 5.000 casi di aggressione tra il 2019 e il 2021.

La Regione Puglia, attraverso questa indagine, conferma l’impegno a proteggere il personale sanitario con azioni concrete, orientate alla sicurezza, alla prevenzione e alla qualità del lavoro in sanità.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author