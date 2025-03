Oltre 55 milioni per tre interventi idrici in Puglia

La Regione Puglia beneficerà di oltre 55 milioni di euro per tre importanti interventi infrastrutturali previsti dal Piano nazionale di interventi infrastrutturali e per la sicurezza nel settore idrico (PNIISSI).

Nel dettaglio, i finanziamenti riguardano questi interventi

• Lo sbarramento sul Torrente Carapellotto in località Palazzo d’Ascoli, nel territorio di Ascoli Satriano, a cura del Consorzio per la bonifica della Capitanata.

• La realizzazione di opere integrative dello schema idrico Gargano Nord, con la costruzione di un nuovo serbatoio a Ingarano, intervento curato da Acquedotto Pugliese S.p.A.

• La delocalizzazione dell’impianto di sollevamento di Manfredonia, a servizio dei serbatoi di Coppa Pilla, Monte Sant’Angelo e San Giovanni Rotondo, sempre a cura di Acquedotto Pugliese S.p.A.

Il piano nazionale

Il finanziamento fa parte del primo stralcio del PNIISSI, fortemente voluto da Matteo Salvini, ministro delle infrastrutture e dei trasporti. A livello nazionale sono coinvolte 19 Regioni, per un investimento totale di oltre 954 milioni di euro: 917 milioni per la realizzazione delle opere e circa 36 milioni per la progettazione.

Obiettivo: sicurezza e gestione della risorsa idrica

Il PNIISSI è uno strumento di pianificazione strategica di infrastrutture idriche a medio-lungo termine, basato su un modello di analisi che considera quattro dimensioni fondamentali: economico-finanziaria, ambientale, sociale e istituzionale.

Un investimento strategico per il futuro

Adottato a dicembre 2024, il piano include 418 interventi ammissibili per un valore di circa 12 miliardi di euro e altri 565 interventi già programmati, per un finanziamento MIT di circa 5 miliardi di euro.

Salvini: «Un dossier seguito con la massima attenzione»

Matteo Salvini, vicepresidente del Consiglio, ha sottolineato come questo pacchetto di interventi sia fondamentale per la tutela e la sicurezza del territorio italiano, contribuendo alla gestione responsabile della risorsa idrica e all’ammodernamento delle infrastrutture.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author