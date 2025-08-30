Oltre 500 presenze in carriera: Lepore approda al Team Altamura

Il Team Altamura mette a segno un importante colpo di mercato assicurandosi le prestazioni di Franco Lepore, calciatore classe 1985 che porta con sé un bagaglio d’esperienza di primo livello.

Con oltre 500 presenze nei campionati professionistici, Lepore è stato protagonista di una lunga carriera con il Lecce, club di cui ha indossato anche la fascia da capitano, distinguendosi come punto di riferimento dentro e fuori dal campo.

Più recentemente ha vestito la maglia del Lecco, contribuendo alla storica promozione in Serie B della formazione lombarda.

Ora Lepore ha scelto di sposare il progetto biancorosso, legandosi al Team Altamura fino al 30 giugno 2026. Un innesto che unisce qualità, esperienza e leadership, pronto a diventare un valore aggiunto per la squadra.

