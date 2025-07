Oltre 200 concorrenti per la Milano-Taranto: festa finale il 12 luglio

Bolidi storici e passione: la leggendaria corsa arriva sul Lungomare. Sarà consegnata anche la coppa intitolata a Mario De Introna

È iniziata alla mezzanotte di domenica 6 luglio l’edizione 2025 della Milano-Taranto, storica rievocazione su due ruote che celebra la celebre gara motociclistica svoltasi dal 1937 al 1957. La manifestazione, giunta alla 38ª edizione, ha accompagnato circa 200 concorrenti in un viaggio lungo l’Italia, da Nord a Sud, attraversando borghi, città e paesaggi suggestivi.

La corsa si concluderà sabato 12 luglio a Taranto, dopo l’ultima tappa con partenza da Matera e passaggi previsti a Sammichele di Bari, Selva di Fasano, Ostuni e Villa Castelli. L’arrivo è atteso dalle 16:00, quando i partecipanti si raduneranno in piazza Ebalia prima di percorrere “l’ultimo miglio” che li condurrà al traguardo ufficiale sul Lungomare Vittorio Emanuele III.

Una volta giunti alla Rotonda Marinai d’Italia, i mezzi storici saranno esposti al pubblico per essere ammirati da appassionati e curiosi. Successivamente, concorrenti, staff e organizzatori raggiungeranno l’hotel Salina per la cerimonia conclusiva di premiazione.

L’accoglienza nella città dei due mari è curata dal Lambretta Club Taranto, con il supporto di alcune aziende locali, che offriranno un rinfresco a base di specialità del territorio agli ospiti provenienti da tutta Italia e da paesi come Stati Uniti, Australia ed Europa.

In occasione dell’arrivo sarà consegnata anche la coppa (terza edizione) intitolata a Mario De Introna, il motociclista che nel 1937 portò per la prima volta la manifestazione a Taranto. Dopo anni in cui l’evento ha avuto la sua conclusione a Bari, la cerimonia finale torna finalmente nel capoluogo ionico.

La città è chiamata a partecipare numerosa per dare il benvenuto ai protagonisti di questa affascinante rievocazione su due ruote, simbolo di passione, memoria e identità sportiva. Appuntamento sabato 12 luglio, a partire dalle ore 16:00, alla Rotonda del Lungomare di Taranto.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author