Olly rinuncia all’Eurovision: sarà Lucio Corsi a rappresentare l’Italia

Ora è ufficiale: Olly, vincitore del Festival di Sanremo 2025, ha deciso di non partecipare all’Eurovision Song Contest. L’annuncio è arrivato attraverso un post sui social, in cui l’artista ha spiegato i motivi della sua scelta. Dopo una lunga riflessione e un confronto con il suo team, Olly ha preferito seguire il proprio istinto e concentrarsi sul suo percorso artistico, con particolare attenzione alla dimensione live.

A rappresentare l’Italia a Basilea sarà quindi Lucio Corsi, secondo classificato alla 75ª edizione del Festival della Canzone Italiana. L’artista salirà sul palco dell’Eurovision con il brano Volevo essere un duro e si esibirà direttamente nella serata finale del 17 maggio. L’evento, che vedrà la partecipazione di 37 nazioni, prevede due semifinali il 13 e il 15 maggio, prima della Grand Final.

La Rai ha ringraziato Olly per il percorso svolto e gli ha augurato una brillante carriera, complimentandosi con Lucio Corsi per aver accettato l’incarico. Questa sarà la 50ª partecipazione dell’Italia all’Eurovision, con la 52ª canzone in gara, contando anche Fai rumore di Diodato, che avrebbe dovuto competere nel 2020 prima della cancellazione dell’evento.

Lucio Corsi si esibirà fuori concorso il 13 maggio alla St. Jakobshalle di Basilea, per poi gareggiare il 17 maggio con gli altri 25 finalisti. Intanto, altri artisti italiani potrebbero accedere alla competizione tramite il San Marino Song Contest, in programma l’8 marzo nella Repubblica di San Marino.

