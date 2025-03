Olio extravergine: 5000 nuovi ettari di uliveti per rilanciare il Made in Italy

Cinquemila nuovi ettari di uliveti entro il 2026 per rilanciare la produzione di olio extravergine italiano, minacciata dai cambiamenti climatici e dalla concorrenza sleale. È questo l’obiettivo del piano di rilancio promosso da Coldiretti e Unaprol, presentato al Sol2Expo – Full Olive Experience di Verona.

La produzione italiana ha subito un calo del 32% nel 2024 a causa della siccità, aggravata dalla Xylella, riducendo ulteriormente il potenziale produttivo nazionale. Il Pnrr prevede fondi per i contratti di filiera e l’obiettivo di piantare un milione di nuovi ulivi, per contrastare la dipendenza dall’olio straniero, che rappresenta 3 bottiglie su 4 consumate in Italia.

Coldiretti e Unaprol denunciano il fenomeno del dumping commerciale, con olio importato a basso costo che non rispetta le normative UE su pesticidi, diritti dei lavoratori e tutela ambientale. Per questo, propongono l’istituzione di un Registro Telematico Unico europeo basato sul modello italiano, per garantire tracciabilità e trasparenza nella filiera dell’olio d’oliva vergine e contrastare frodi e adulterazioni.

L’Italia vanta 533 varietà di olive, 42 DOP e 8 IGP, oltre a detenere il primato europeo per numero di oli certificati. Il nostro Paese è il primo consumatore mondiale con 8,3 litri pro capite all’anno, secondo produttore ed esportatore dopo la Spagna. Un comparto strategico per il Made in Italy agroalimentare, che ora punta su sostenibilità e qualità per rafforzare la propria leadership.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author