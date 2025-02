Olio d’oliva: “L’Italia deve reagire alla concorrenza estera”

L’Italia rischia di perdere posizioni nel mercato globale dell’olio d’oliva. Negli ultimi 15 anni, il Paese ha registrato un calo del 30% nella raccolta delle olive e del 38% nella produzione, mentre la concorrenza internazionale si fa sempre più agguerrita. È il quadro emerso dal convegno organizzato a Roma da Confagricoltura e Unapol, che ha riunito istituzioni e rappresentanti del settore per discutere le prospettive dell’olivicoltura italiana.

“La competizione è altissima: il 73% della produzione mondiale è concentrato in cinque Paesi – Spagna, Turchia, Tunisia, Grecia e Italia, che si trova all’ultimo posto di questa classifica”, ha dichiarato il presidente di Confagricoltura, Massimiliano Giansanti. Paesi come Tunisia, Marocco, Egitto e Turchia stanno crescendo rapidamente grazie a politiche settoriali mirate, mentre l’Italia sconta una frammentazione produttiva e una strategia poco unitaria.

Un settore da rinnovare

L’olivicoltura italiana soffre di una struttura obsoleta: il 61% degli ulivi ha più di 50 anni e quasi la metà delle aziende ha una densità inferiore a 140 piante per ettaro. Secondo gli esperti, per essere competitivi occorre rinnovare gli impianti, investire in modelli produttivi più efficienti e superare le barriere ideologiche che frenano l’adozione di nuove tecnologie.

Il Governo accelera: arriva il Tavolo Olio

Per rispondere a questa crisi, il sottosegretario al Masaf Patrizio La Pietra ha annunciato la prossima convocazione del Tavolo Olio, con l’obiettivo di definire linee guida chiare e creare un’unica interprofessione che coinvolga tutti gli attori della filiera.

Formazione e valorizzazione del prodotto

Un altro nodo cruciale è il valore del prodotto italiano. “L’olio extravergine italiano non è sufficientemente valorizzato e spesso il consumatore si basa solo sul prezzo”, ha sottolineato Tommaso Loiodice, presidente di Unapol. Per rilanciare il settore, servono investimenti nella formazione, partendo dalle scuole e dalla ristorazione, e una maggiore promozione delle qualità dell’olio italiano.

L’Italia ha ancora un vantaggio competitivo legato alla qualità e al know-how del settore. Ma il tempo stringe: serve una svolta immediata per non perdere terreno nel mercato globale.

