Olio adulterato a bambini e anziani: indagata società salentina

Una miscela di olio di semi di girasole e lampante veniva spacciato per extravergine di oliva e destinato a mense scolastiche e per anziani

Un’indagine condotta dalla Guardia di Finanza, in collaborazione con il personale dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi (ICQRF) di Puglia e Basilicata, coordinata dalla Procura di Lecce, ha svelato una grave frode nel settore della refezione scolastica e assistenziale.

Olio di semi di girasole e olio lampante, non idoneo al consumo umano, venivano miscelati e commercializzati come extravergine di oliva, destinato a mense scolastiche e per anziani.

L’inchiesta ha preso avvio a seguito di due distinti sequestri nelle province di Lecce e Reggio Calabria, che hanno portato al blocco di un impianto di imbottigliamento e al sequestro di oltre 6.000 litri di olio dichiarato “extravergine”, risultato poi privo dei requisiti.

Al centro dell’indagine figura la società La Fenice srl, con sede a Galatone, che negli ultimi anni si era aggiudicata gli appalti per i servizi di refezione in 38 Comuni della provincia leccese. Secondo gli accertamenti, nei 25 centri di cottura gestiti dall’azienda sarebbero stati utilizzati oli di qualità inferiore, di provenienza incerta, in luogo di extravergine o biologico, come previsto dai contratti pubblici. Le forniture sarebbero avvenute tramite un imprenditore calabrese, anch’egli coinvolto.

Le quantità documentate parlano di almeno 38 tonnellate di olio adulterato fornite tra il 2023 e il 2024. L’olio, a basso costo, veniva impiegato in preparazioni destinate a bambini delle scuole dell’infanzia e primarie, nonché ad anziani, violando le condizioni previste dai capitolati.

La Procura ha notificato nei giorni scorsi l’avviso di conclusione delle indagini preliminari e l’informazione di garanzia nei confronti di tre imprenditori (due salentini, uno calabrese) e della società La Fenice srl. Le ipotesi di reato includono frode nelle pubbliche forniture, vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine, e contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni d’origine.

Contestualmente, tutti i Comuni interessati dalla vicenda sono stati informati del rischio di frode alimentare. L’inchiesta rappresenta un importante intervento volto a tutelare la salute pubblica e l’integrità delle forniture destinate alle fasce più fragili della popolazione.

