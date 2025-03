Ok dalla Cassazione su referendum per passaggio Matera in Puglia

MATERA – Gli ex parlamentari lucani Tito Di Maggio e Corrado D’Anzi proposero nei mesi scorsi un referendum per il passaggio di Matera dalla Basilicata alla Puglia. Come da procedura è stata fatta richiesta alla Corte di Cassazione che ha detto di sì: il referendum è quindi ammissibile, per cui l’iniziativa referendaria potrà partire nel suo iter. Come previsto dall’articolo 132 della Costituzione, infatti, un Comune può passare da una Provincia o da una Regione all’altra. Si può fare purché lo voglia la maggioranza della popolazione interessata. E la maggioranza si conta attraverso un referendum popolare. Il referendum potrebbe essere sottoposto al volto popolare in tempi brevi.

