Ok da Figc a nuove società per Ferrara, Lucca e Torre del Greco, Taranto deve attendere

Ferrara, Lucca e Torre del Greco potranno avere un nuovo soggetto calcistico pronto a ripartire dall’Eccellenza. All’elenco delle escluse dai professionisti manca solo il Taranto a questo punto, in quanto, almeno formalmente, la vecchia società è ancora in vita. Oggi, nel corso del Consiglio Federale, nella sua informativa, il segretario generale Marco Brunelli ha reso noto che sono state comunicate ai sindaci di Ferrara, Lucca e Torre del Greco le indicazioni dell’iter previsto dall’art.52 comma 10 delle NOIF per consentire l’eventuale partecipazione di una squadra della città al campionato regionale di Eccellenza. Per Ferrara è stato deciso il versamento di un contributo pari a 250 mila euro, per Lucca pari a 150 mila euro, superiore al minimo, in virtù dei criteri della ‘tradizione sportiva’ e del ‘numero medio di spettatori allo stadio’. Per Torre del Greco è stato richiesto un contributo pari a 100 mila euro. Il segretario ha quindi relazionato il Consiglio sugli sviluppi sul territorio relativi alla mancata iscrizione del Brescia in Lega Pro, a seguito di una comunicazione ufficiale pervenuta dal presidente della Feralpisalò Giuseppe Pasini. Nella lettera, lo stesso Pasini ha approfondito nel dettaglio come – su richiesta del sindaco, dei maggiori imprenditori locali e di gran parte della tifoseria – sia intenzionato a presentare istanza alla FIGC per un cambio di sede e denominazione a valle dell’assemblea dei soci convocata per il prossimo 12 luglio.

