Offerto 1 milione di dollari per il bisht indossato da Messi

Un avvocato e membro del parlamento dell’Oman ha offerto a Lionel Messi un milione di dollari per l’ormai famoso bisht che ha indossato domenica scorsa sul palco poco prima di alzare il trofeo della Coppa del Mondo. Ahmed Al Barwani, 41 anni, ha fatto l’offerta in un post su Twitter martedì scorso dichiarando al giornale ‘The National’ di essere disposto a pagare di più se il giocatore vuole negoziare.

COS’È IL BISHT – È un capo d’abbigliamento tradizionale nel Medio Oriente, in generale negli Emirati arabi. Quello regalato e indossato da Messi è di colore nero, ma può essere anche di altri colori, come marrone, grigio, beige o bianco. Solitamente si indossa sopra una veste bianca, che arriva fino alle caviglie ed è uno dei capi d’abbigliamento sauditi più prestigiosi: rappresenta benessere e regalità. Viene indossato da sovrani, capi tribù, dai leader durante cerimonie importanti, oppure da personaggi prestigiosi durante eventi di alto profilo. Il bisht di Messi è caratterizzato da bordi dorati, simbolo di regalità per il re del calcio.