Off Shore Trani, i bolidi del mare accendono lo spettacolo

E’ un successo di pubblico e spettacolo il Campionato Europeo Off Shore – Grand Prix Regione Puglia, Trofeo Città di Trani. Definita la “Formula 1 del mare”, la competizione ha visto sfidarsi in acqua i catamarani della classe 3D 5000: bolidi a due motori con due piloti per ogni equipaggio.

Dopo 30 anni la città torna protagonista della motonautica con la partecipazione di equipaggi da Italia, Finlandia, Norvegia, Svezia, Belgio e Francia.

Accanto alla gara sportiva, il calendario è stato fitto di eventi collaterali come gli spettacoli acrobatici con flyboard e jet ski. La Perla dell’Adriatico si è trasformata quindi in una grande arena sportiva a cielo aperto in cui protagonisti sono lo sport e lo spettacolo offerto da questi bolidi del mare.

