Ocse, istruzione: Italia ultima per laureati e stipendi docenti

Allarme alfabetizzazione: il 37% degli italiano capisce solo testi brevi e semplici. A complicare il quadro, il calo demografico

Un adulto su tre in Italia, pari al 37% della popolazione, comprende soltanto testi molto brevi e semplici. Si tratta di un livello di alfabetizzazione basso, ben al di sopra della media Ocse che riguarda il 27% degli adulti. È uno dei dati più significativi contenuti nell’ultimo rapporto Education at a glance 2025 dell’Ocse, che traccia il quadro dello stato dell’istruzione a livello internazionale.

In Italia i laureati restano pochi e cresce il divario rispetto agli altri Paesi: solo il 20% dei giovani sceglie corsi in ambito Stem, mentre le donne completano meno percorsi universitari rispetto alla media Ocse. A complicare il quadro, il calo demografico: tra il 2013 e il 2023 i bambini tra 0 e 4 anni sono diminuiti del 25%.

Il rapporto evidenzia anche la situazione degli insegnanti: negli ultimi dieci anni i loro stipendi sono scesi del 4,4%, mentre negli altri Paesi Ocse sono aumentati del 15%. In media, i docenti italiani della scuola primaria guadagnano il 33% in meno dei lavoratori con titolo di laurea e il 17% in meno dei colleghi degli altri Paesi Ocse.

Il documento sottolinea inoltre le persistenti disuguaglianze: i figli di genitori con bassi livelli di istruzione hanno molte meno probabilità di laurearsi, appena il 15% in Italia, contro il 63% dei coetanei con almeno un genitore laureato.

Sul fronte nazionale, il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara ha rivendicato i progressi nella riduzione della dispersione scolastica, scesa al 9,8%, sotto la soglia del 10,2% fissata dal Pnrr, e ha annunciato lo stanziamento di 500 milioni di euro per Agenda Sud e Agenda Nord, con l’obiettivo di ridurre i divari educativi.

Il sindacato degli insegnanti non nasconde però la propria preoccupazione. “È la conferma di quello che la Gilda denuncia da tempo” ha commentato Vito Carlo Castellana, coordinatore nazionale, ricordando che l’Italia investe circa il 4% del Pil in istruzione, contro una media Ocse vicina al 5%. Critiche anche dall’opposizione: “Alla luce di questi numeri è ridicolo il trionfalismo del ministro Valditara” ha dichiarato Elisabetta Piccolotti di Avs, posizione condivisa dalla segretaria della Flc Cgil Gianna Fracassi.

