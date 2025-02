Occhio alle truffe! La Consob porta in scena lo “schema Ponzi”

Va in scena in Salento lo “schema Ponzi”, il più celebre modello di truffa finanziaria, nato oltre un secolo fa grazie all’ingegno – o meglio, all’astuzia – dell’italiano Charles Ponzi. La Consob invita i cittadini a teatro con lo spettacolo “Occhio alle Truffe!”, parte del ciclo Finanza in Palcoscenico, per un evento che unisce intrattenimento e formazione.

Il primo appuntamento è fissato per lunedì 10 marzo alle 20 al Teatro di Novoli, dove andrà in scena la pièce teatrale ispirata all’autobiografia che lo stesso Ponzi scrisse in carcere. Al termine dello spettacolo, Alessandro Prontera, Sostituto Procuratore della Repubblica di Lecce, e Paola Soccorso, Responsabile dell’Ufficio Educazione Finanziaria della Consob, dialogheranno con il pubblico sulle truffe più diffuse. A moderare l’incontro sarà il giornalista Francesco De Pascalis.

Il secondo appuntamento si terrà martedì 11 marzo alle 19 presso il Centro Polivalente “Sindaco E. Greco” di Caprarica di Lecce.

L’evento offrirà un’occasione per conoscere meglio Charles Ponzi, il cui nome è sinonimo della “madre di tutte le frodi finanziarie”. All’inizio del Novecento, circa 40.000 risparmiatori di Boston caddero nella sua rete, sedotti dalla promessa di guadagni straordinari ma del tutto irrealistici. Un’illusione che crollò rovinosamente, portando Ponzi dietro le sbarre.

Dalla sua storia, Nadia Linciano, Segretario Generale della Consob, e Massimo Giordano, attore salentino, hanno tratto la sceneggiatura di uno spettacolo che racconta come, a distanza di un secolo, lo “schema Ponzi” sia ancora tristemente attuale. Molte truffe finanziarie si basano ancora su questo meccanismo, sfruttando l’inesperienza e la fiducia dei risparmiatori.

Per difendersi, la Consob mette a disposizione la sezione “Occhio alle truffe!” sul suo sito ufficiale (www.consob.it), con informazioni utili per riconoscere e prevenire le frodi.

