Occhi elettronici sulle strade. Ecco il calendario di giugno

Il piano di giugno è già pronto. Quasi impossibile sfuggire all’occhio elettronico di Telelaser e autovelox posizionati per tutto il mese di giugno su numerose strade del Salento. Le apparecchiature – vale ricordarlo – ormai vengono installate omologate il che rende complicata la possibilità di contestazione. Come da normativa vigente – unica arma di difesa dalle multe che ci resta – il calendario è reso pubblico dalla Provincia. Ed è praticamente identico a quello del mese che si sta per chiudere. Dalle 7 alle 19, a giorni alterni, gli autovelox saranno sulla Galatina- Copertino, sulla Melendugno- Torre Dell’Orso, sulla Ugento Casarano e sulla Lecce Galatina. Le postazioni fisse di controllo della velocità saranno sulla Lecce Novoli direzione Lecce h24 tutti i giorni, festivi compresi. Predisposte anche le postazioni del telelaser: dalle 7 alle 19 sulla Otranto San Cataldo, sulla Mediana del Salento, sulla Otranto Santa Cesarea Terme, sulla Leverano Porto Cesareo, sulla Galatina Noha Collepasso, sulla Corigliano Sogliano, sulla Copertino Sant’Isidoro, e ancora sulla Taurisano Miggiano, sulla Lecce Arnesano Leverano, sulla Presicce Lido Marini, sulla Circonvallazione di Maglie, e infine sulla Martano Soleto e sulla Galatone Santa Maria al Bagno. Val la pena rispettare i limiti di velocità

