Obiettivo tricolore | La staffetta dei campioni paralimpici per Zanardi è in Puglia

Obiettivo tricolore, la staffetta dei campioni paralimpici, continua e arriva in Puglia. Dopo l’incidente che ha coinvolto Alex Zanardi, i suoi compagni di staffetta hanno deciso di proseguire il percorso verso la tappa finale del 28 giugno a Santa Maria di Leuca, non mollando così come sta facendo il campione che lotta all’ospedale di Siena. Foggia, Bisceglie, Polignano, Alberobello, Sava, Porto Cesareo, Santa Cesarea Terme e Santa Maria di Leuca le località di partenza e di arrivo delle tappe pugliesi del tour partito da Luino, al confine con la svizzera, che vedrà in gara anche tanti atleti pugliesi, come Carlo Calcagni, 51enne di salentino che chiuderà la staffetta e Stefano Saccomanni della Asd Cicloteam Laerte, società che scorterà la staffetta nel percorso da Sava a Porto Cesareo che conta tra le sue fila il campione regionale juniores su strada Pierantonio Aliano e il campione su pista Gaetano Salvemini.